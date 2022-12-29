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"Надія і позитив": Єрмак пояснив, для чого бентежить українців ребусами

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 грудня 2022, 14:56
Надія і позитив: Єрмак пояснив, для чого бентежить українців ребусами
Андрій Єрмак. скриншот

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що свої загадкові зашифровані повідомлення в Telegram пише, щоб "дати людям позитив і надію".

Джерело: Єрмак в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Чому я став це робити?.. Я думаю, що по-перше важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс всі ми колись були фанатами кросвордів, ребусів і так далі".

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Деталі: Єрмак визнав, що креативить не сам, йому допомагають. Керівник ОП зазначив, що зазвичай за його зашифрованими повідомленнями стоять якісь позитивні новини. Він дав зрозуміти, що припиняти інтригувати не збирається.

Єрмак зазначив, що після таких ребусів отримує багато дзвінків із запитаннями, але, мовляв, нікому секрет не видає.

Нагадаємо: На сторінках у соцмережах, які веде керівник ОП, часто з'являються зашифровані за допомогою емоджі повідомлення, які багато хто трактує на свій лад.

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 14 листопада деякі Telegram-канали писали нічим не підкріплену інформацію про звільнення кількох географічних точок на Миколаївщині та Херсонщині, зокрема  Кінбурнської коси та Олешок.

Голова ОП Єрмак підіграв ажіотажу, запостивши в свій ТГ-канал черговий ребус із емоджі, який тлумачили по-різному.

 

25 грудня Єрмак написав пост без емоджі: "Спокійно, майте терпіння". Його потролив акаунт пса Патрона, який прокоментував це так: "Вам таки передали клавіатуру".

Пізніше голова ОП опублікував фото Патрона, з дофотошопленою новорічною шапкою. "Що це тобі на голові намалювали? Може справжнього подарувати?", — потролив у відповідь Єрмак Патрона.

Теми: Андрій Єрмаквійна
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