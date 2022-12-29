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"Надежда и позитив": Ермак объяснил, для чего смущает украинцев ребусами

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 декабря 2022, 15:56
Андрей Ермак. скриншот

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что свои загадочные зашифрованные сообщения в Telegram пишет, чтобы "дать людям позитив и надежду".

Источник: Ермак в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "Почему я стал это делать? Я думаю, что во-первых важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. Плюс все мы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и так далее".

Детали: Ермак признал, что креативит не сам, ему помогают. Руководитель ОП отметил, что обычно за его зашифрованными сообщениями стоят какие-то позитивные новости. Он дал понять, что прекращать интриговать не собирается.

Ермак отметил, что после таких ребусов получает много звонков с вопросами, но, мол, никому секрет не выдает.

Напомним: На страницах в соцсетях, которые ведет руководитель ОП, часто появляются зашифрованные с помощью эмоджи сообщения, которые многие трактуют на свой лад.

Вечером 14 ноября некоторые Telegram-каналы писали ничем не подкрепленную информацию об освобождении нескольких географических точек на Николаевщине и Херсонщине, в частности Кинбурнской косы и Олешек.

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Глава ОП Ермак подыграл ажиотажу, запостив в свой ТГ-канал очередной ребус с эмоджи, который толковали по-разному.

 

25 декабря Ермак написал пост без эмодзи: "Спокойно, имейте терпение". Его потроллил аккаунт пса Патрона, который прокомментировал это так: "Вам таки передали клавиатуру".

Позже глава ОП опубликовал фото Патрона, с дофотошопленной новогодней шапкой. "Что это тебе на голове нарисовали? Может настоящего подарить?", - потроллил в ответ Ермак Патрона.

Темы: Андрей Ермаквойна
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