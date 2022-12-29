Пригожину дали звання "Корупціонер року"

Міжнародна організація "Центр розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) присудила так званому "кухареві Путіна" і керівнику "ПВК Вагнера" Євгену Пригожину звання "Корупціонер року - 2022".

Джерело: OCCRP на своєму сайті

Дослівно: "Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на боці Кремля воює незаконна приватна армія, лави якої поповнюють ув'язнені.

Очолює її Євген Пригожин - олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії. Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед обличчям російського закону - всі похідні схвалюваної державою корупції об'єднуються в його постаті.

Саме тому - поки його найманці сіють смерть у черговому українському місті - експертне журі OCCRP присудило Пригожину звання "Корупціонер року - 2022".

Деталі: Кандидатів на звання висувають читачі, журналісти, редактори OCCRP, партнерські організації, а також члени журі.

Фіналістами премії разом із Пригожиним у 2022 році були: Суд Європейського Союзу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Нікарагуа Даніель Ортега.

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Пригожин змінив на цій "посаді" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який був корупціонером року у 2021-му.