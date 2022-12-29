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Пригожину дали звание "Коррупционер года"

"Украинская правда"Четверг, 29 декабря 2022, 20:17
Пригожину дали звание Коррупционер года
Евгений Пригожин, Фото: ТАСС

Международная организация "Центр расследования коррупции и организованной преступности" (OCCRP) присудила так называемому "повару Путина" и руководителю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину звание "Коррупционер года - 2022".

Источник: OCCRP на своем сайте

Дословно: "С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на стороне Кремля воюет незаконная частная армия, ряды которой пополняют заключенные.

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Возглавляет ее Евгений Пригожин — олигарх, который в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре.

Именно поэтому — пока его наемники сеют смерть в очередном украинском городе — экспертное жюри OCCRP присудило Пригожину звание "Коррупционер года - 2022".

Детали: Кандидатов на звание выдвигают читатели, журналисты, редакторы OCCRP, партнерские организации, а также члены жюри.

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Финалистами премии вместе с Пригожиным в 2022 году были: Суд Европейского Союза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Пригожин сменил на этом "посту" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который был коррупционером года в 2021-м.

Темы: ПригожинкоррупцияВагнер
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