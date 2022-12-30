Сили ППО відбили ворожі безпілотники на Київщині, влучань нема – Кулеба

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що ворог цілив по об’єктах інфраструктури області, але, за попередніми даними, "влучань немає".

Джерело: Кулеба в Телеграм

Пряма мова: "Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.

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Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає".

Деталі: Кулеба додав, що на місцях збиття працюють екстрені служби.

Що передувало: Кулеба вночі 30 грудня повідомив, що росіяни атакують Київщину дронами.