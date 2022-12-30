Сили ППО відбили ворожі безпілотники на Київщині, влучань нема – Кулеба
П'ятниця, 30 грудня 2022, 05:04
Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що ворог цілив по об’єктах інфраструктури області, але, за попередніми даними, "влучань немає".
Джерело: Кулеба в Телеграм
Пряма мова: "Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.
Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає".
Деталі: Кулеба додав, що на місцях збиття працюють екстрені служби.
Що передувало: Кулеба вночі 30 грудня повідомив, що росіяни атакують Київщину дронами.