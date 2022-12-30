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Силы ПВО отбили вражеские беспилотники на Киевщине, попаданий нет – Кулеба

Ольга ГлущенкоПятница, 30 декабря 2022, 05:04
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что враг целился по объектам инфраструктуры области, но, по предварительным данным, "попаданий нет".

Источник: Кулеба в Телеграмм

Прямая речь: "Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры.

Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет".

Детали: Кулеба добавил, что на местах сбивания работают экстренные службы.

Что предшествовало: Кулеба ночью 30 декабря сообщил, что россияне атакуют Киевскую область дронами.

Темы: Киевская областьавиаПВОвойна
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