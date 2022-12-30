Силы ПВО отбили вражеские беспилотники на Киевщине, попаданий нет – Кулеба
Пятница, 30 декабря 2022, 05:04
Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что враг целился по объектам инфраструктуры области, но, по предварительным данным, "попаданий нет".
Источник: Кулеба в Телеграмм
Прямая речь: "Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры.
Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет".
Детали: Кулеба добавил, что на местах сбивания работают экстренные службы.
Что предшествовало: Кулеба ночью 30 декабря сообщил, что россияне атакуют Киевскую область дронами.