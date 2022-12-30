"Я не бачив сонячного променя вже сім місяців" – Саакашвілі
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів, у яких умовах його утримують, і як надають медичну допомогу.
Джерело: Саакашвілі в інтерв’ю Українській правді
Пряма мова: "Я перебуваю у клініці, де лікарі максимально надають мені допомогу в дуже складних для них умовах.
З ними щодня проводять бесіду служби безпеки Грузії, і щоразу, щоб медсестрі зайти до мене щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують. Уявіть, що це відбувається 30 разів на день.
Вікна моєї "палати" заклеєні товстою плівкою, і я не бачив сонячного променя вже сім місяців".
Деталі: Саакашвілі повідомив також, що при нещодавньому гіпертонічному кризі тюремники не дозволили перевести його в реанімаційне відділення.
Нагадаємо: Американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.
Передісторія:
- Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.
- Він оголошував голодування, наполягаючи, що його ув’язнили за політичними звинуваченнями. Саакашвілі тимчасово переводили у тюремну лікарню, а потім військовий госпіталь у Горі, а з грудня 2021 року повернули у в’язницю в Руставі.
- Адвокати наполягають, що внаслідок голодування та неналежного поводження з Саакашвілі у нього розвинулися серйозні захворювання і йому необхідне лікування за кордоном. На засіданні у суді 20 квітня Саакашвілі заявив, що почувається зле і попросив лікаря, після чого слухання зупинили.
- З травня він перебуває в лікарні у Тбілісі, куди його перевели з СІЗО в Руставі.
- Також раніше його адвокат заявляв, що Саакашвілі ухвалив рішення взагалі піти з грузинської політики через стан здоров’я.