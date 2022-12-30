"Я не бачив сонячного променя вже сім місяців" – Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розповів, у яких умовах його утримують, і як надають медичну допомогу.

Джерело: Саакашвілі в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова: "Я перебуваю у клініці, де лікарі максимально надають мені допомогу в дуже складних для них умовах.

З ними щодня проводять бесіду служби безпеки Грузії, і щоразу, щоб медсестрі зайти до мене щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують. Уявіть, що це відбувається 30 разів на день.

Вікна моєї "палати" заклеєні товстою плівкою, і я не бачив сонячного променя вже сім місяців".

Деталі: Саакашвілі повідомив також, що при нещодавньому гіпертонічному кризі тюремники не дозволили перевести його в реанімаційне відділення.

Нагадаємо: Американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: