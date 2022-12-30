"Я не видел солнечного луча уже семь месяцев" – Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, в каких условиях его удерживают, и как оказывают медицинскую помощь.

Источник: Саакашвили в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Я нахожусь в клинике, где врачи максимально оказывают мне помощь в очень сложных для них условиях.

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С ними ежедневно проводят беседу службы безопасности Грузии, и каждый раз, чтобы медсестре зайти ко мне по обычной манипуляции (например, чтобы дать таблетку), ее тщательно обыскивают. Представьте, что это происходит 30 раз в день.

Окна моей "палаты" заклеены толстой пленкой, и я не видел солнечного луча уже семь месяцев".

Детали: Саакашвили сообщил также, что при недавнем гипертоническом кризе тюремщики не позволили перевести его в реанимационное отделение.

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Напомним: Американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

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