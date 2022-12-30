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"Я не видел солнечного луча уже семь месяцев" – Саакашвили

"Украинская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 06:03
Фото: Getty Images

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, в каких условиях его удерживают, и как оказывают медицинскую помощь.

Источник: Саакашвили в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Я нахожусь в клинике, где врачи максимально оказывают мне помощь в очень сложных для них условиях.

С ними ежедневно проводят беседу службы безопасности Грузии, и каждый раз, чтобы медсестре зайти ко мне по обычной манипуляции (например, чтобы дать таблетку), ее тщательно обыскивают. Представьте, что это происходит 30 раз в день.

Окна моей "палаты" заклеены толстой пленкой, и я не видел солнечного луча уже семь месяцев".

Детали: Саакашвили сообщил также, что при недавнем гипертоническом кризе тюремщики не позволили перевести его в реанимационное отделение.

Напомним: Американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в частности ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.

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Предыстория:

  • Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
  • Он объявлял голодовку, настаивая, что его посадили по политическим обвинениям. Саакашвили временно переводили в тюремную больницу, а затем военный госпиталь в Гори, а с декабря 2021 года вернули в тюрьму в Рустави.
  • Адвокаты настаивают, что в результате голодовки и ненадлежащего обращения с Саакашвили у него развились серьезные заболевания и ему необходимо лечение за рубежом. На заседании в суде 20 апреля Саакашвили заявил, что чувствует себя плохо и попросил врача, после чего слушания остановили.
  • С мая он находится в больнице в Тбилиси, куда его перевели из СИЗО в Рустави.
  • Также ранее его адвокат заявлял, что Саакашвили принял решение вообще уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.

Темы: Саакашвили
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