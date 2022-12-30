По всій Україні оголошували повітряну тривогу: вона тривала пів години

В усіх областях України у п’ятницю оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа alerts.in.ua

Деталі: Спочатку тривогу оголосили в усіх областях крім західних. Станом на 12:07 30 грудня вона поширилась на всю територію наої країни.

О 12.20 почали лунати відбої.

Що передувало: Вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами, по всій території України працювали сили ППО, але було й кілька влучень в об'єкти енергетики.

За уточненою інформацією, під час тієї масованої ракетної атаки російських окупаційних військ силами ППО було знищено 58 із 70 крилатих ракет.

Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч із 29 на 30 грудня РФ атакувала Україну безпілотниками. Повітряні сили знищили загалом 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.