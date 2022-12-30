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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: вона тривала пів години

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 11:25
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: вона тривала пів години
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В усіх областях України у п’ятницю оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа alerts.in.ua

Деталі: Спочатку тривогу оголосили в усіх областях крім західних. Станом на 12:07 30 грудня вона поширилась на всю територію наої країни.

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О 12.20 почали лунати відбої.

Що передувало: Вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами, по всій території України працювали сили ППО, але було й кілька влучень в об'єкти енергетики. 

За уточненою інформацією, під час тієї масованої ракетної атаки російських окупаційних військ силами ППО було знищено 58 із 70 крилатих ракет.

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Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

У ніч із 29 на 30 грудня РФ атакувала Україну безпілотниками. Повітряні сили знищили загалом 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

Теми: повітряна тривога
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