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По всей Украине объявлялась воздушная тревога: она длилась полчаса

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 12:25
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во всех областях Украины в пятницу объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Сначала тревогу объявили во всех областях кроме западных. По состоянию на 12:07 30 декабря она распространилась на всю территорию страны.

В 12.20 начали звучать отбои.

Что предшествовало: Утром 29 декабря Россия осуществила массированную атаку крылатыми ракетами, по всей территории Украины работали силы ПВО, но было и несколько попаданий в объекты энергетики. 

По уточненной информации, во время вчерашней той ракетной атаки российских оккупационных войск силами ПВО были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет.

Кроме того, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил были уничтожены три разведывательных БпЛА и вертолет Ми-8.

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В ночь с 29 на 30 декабря РФ атаковала Украину беспилотниками. Воздушные силы уничтожили всего 16 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

Темы: воздушная тревога
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