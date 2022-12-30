Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине объявлялась воздушная тревога: она длилась полчаса

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 11:25
По всей Украине объявлялась воздушная тревога: она длилась полчаса
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во всех областях Украины в пятницу объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Сначала тревогу объявили во всех областях кроме западных. По состоянию на 12:07 30 декабря она распространилась на всю территорию страны.

Реклама:

В 12.20 начали звучать отбои.

Что предшествовало: Утром 29 декабря Россия осуществила массированную атаку крылатыми ракетами, по всей территории Украины работали силы ПВО, но было и несколько попаданий в объекты энергетики. 

По уточненной информации, во время вчерашней той ракетной атаки российских оккупационных войск силами ПВО были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил были уничтожены три разведывательных БпЛА и вертолет Ми-8.

В ночь с 29 на 30 декабря РФ атаковала Украину беспилотниками. Воздушные силы уничтожили всего 16 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
воздушная тревога
По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: