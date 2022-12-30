По всей Украине объявлялась воздушная тревога: она длилась полчаса

Во всех областях Украины в пятницу объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Сначала тревогу объявили во всех областях кроме западных. По состоянию на 12:07 30 декабря она распространилась на всю территорию страны.

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В 12.20 начали звучать отбои.

Что предшествовало: Утром 29 декабря Россия осуществила массированную атаку крылатыми ракетами, по всей территории Украины работали силы ПВО, но было и несколько попаданий в объекты энергетики.

По уточненной информации, во время вчерашней той ракетной атаки российских оккупационных войск силами ПВО были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет.

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Кроме того, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил были уничтожены три разведывательных БпЛА и вертолет Ми-8.

В ночь с 29 на 30 декабря РФ атаковала Украину беспилотниками. Воздушные силы уничтожили всего 16 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.