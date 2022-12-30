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На підходах до Кримського мосту виникли кілометрові затори

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 13:02

На підходах до Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів із Росією, утворилися кількакілометрові затори, через це відомча охорона мінтрансу Росії збільшила кількість постів огляду.

Джерело: підконтрольне окупантам видання Кримінформ.

Деталі: Зазначається, що це зроблено, щоб збільшити пропускну спроможність, оскільки зріс потік автотранспорту.

Відомча охорона мінтрансу попросила учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

За останніми даними, черга з боку Кубані становила близько 3 км, з боку окупованого Криму - 2 км.

У мінтрансі РФ стверджують, що час огляду транспортних засобів і людей у напрямку до Криму збільшився не тільки через збільшений потік автотранспорту, а й через кількість багажу, який у ньому перевозиться.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ, стався вибух.
  • Російський уряд доручив відновити Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року. 
  • 5 грудня пресслужба президента РФ Володимира Путіна повідомила, що він "проінспектував" ремонт і начебто проїхав автомобільною смугою мосту.
  • Російські загарбники активно використовували цей міст для підкріплення російської армії у війні проти України.

Теми: КримокупаціяРосія
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