На підходах до Кримського мосту виникли кілометрові затори

На підходах до Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів із Росією, утворилися кількакілометрові затори, через це відомча охорона мінтрансу Росії збільшила кількість постів огляду.

Джерело: підконтрольне окупантам видання Кримінформ.

Деталі: Зазначається, що це зроблено, щоб збільшити пропускну спроможність, оскільки зріс потік автотранспорту.

Відомча охорона мінтрансу попросила учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

За останніми даними, черга з боку Кубані становила близько 3 км, з боку окупованого Криму - 2 км.

У мінтрансі РФ стверджують, що час огляду транспортних засобів і людей у напрямку до Криму збільшився не тільки через збільшений потік автотранспорту, а й через кількість багажу, який у ньому перевозиться.

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