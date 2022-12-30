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На подходах к Крымскому мосту возникли километровые пробки

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 12:02
На подходах к Крымскому мосту возникли километровые пробки

Ведомственная охрана минтранса РФ увеличила количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Источник: подконтрольное оккупантам издание Крыминформ.

Детали: Отмечается, что это сделано, чтобы увеличить пропускную способность, так как возрос поток автотранспорта.

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Ведомственная охрана минтранса попросила участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

По последним данным очередь со стороны Кубани составляла около 3 км, со стороны оккупированного Крыма – 2 км.

В минтрансе РФ утверждают, что время досмотра транспортных средств и людей по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа.

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Предыстория:

  • 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет временно оккупированный украинский полуостров Крым с территорией РФ, произошел взрыв.
  • Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года
  • 5 декабря пресс-служба президента РФ Владимира Путина сообщила, что он "проинспектировал" ремонт и якобы проехал по автомобильной полосе моста.
  • Российские захватчики активно использовали этот мост для подкрепления российской армии в войне против Украины.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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