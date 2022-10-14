Росіяни хочуть відремонтувати Кримський міст до липня

Російський уряд доручив відновити Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року. Роботи виконуватиме компанія "Нижньоангарськтрансбуд".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на відповідне розпорядження від 13 жовтня

Дослівно розпорядження: "Визначити граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, 1 липня 2023 року".

Деталі: Цим же документом уряд РФ визначив ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд" єдиним виконавцем робіт із відновлення мосту.

Для довідки: Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу. У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста. Путін головував на відкритті мосту, проїхавшись за кермом вантажівки по мосту з Тамані до Керчі.

Передісторія:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". За даними ЗМІ, вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби.

Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.