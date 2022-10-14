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Росіяни хочуть відремонтувати Кримський міст до липня

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:02
Росіяни хочуть відремонтувати Кримський міст до липня
Кримський міст. Скріншот із відео Уряду РФ у Telegram

Російський уряд доручив відновити Кримський міст не пізніше 1 липня 2023 року. Роботи виконуватиме компанія "Нижньоангарськтрансбуд".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на відповідне розпорядження від 13 жовтня 

Дослівно розпорядження: "Визначити граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, 1 липня 2023 року".

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Деталі: Цим же документом уряд РФ визначив ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд" єдиним виконавцем робіт із відновлення мосту.

Для довідки: Будівництво "Кримського моста" велося з 2015 року з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна не давала такого дозволу. У травні 2018 року в окупованому Криму офіційно відкрили автомобільну частину моста. Путін головував на відкритті мосту, проїхавшись за кермом вантажівки по мосту з Тамані до Керчі.

Передісторія: 

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Теми: Керченський міствибухвійна
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