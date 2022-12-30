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Як буде ходити метро в Києві у новорічно-різдвяні свята: влада дала роз'яснення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 14:57
Фото: Twitter

Під час новорічно-різдвяних свят графік руху поїздів київського метрополітену не буде змінюватись, потяги курсуватимуть з 06:00 до 22:00

Джерело: пресслужба Київського метрополітену

Дослівно: "Під час новорічно-різдвяних свят Київський метрополітен працюватиме у звичайному графіку роботи".

Деталі: Повідомляється, що метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30.

Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Громадянам нагадали про необхідність неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Під час новорічних свят щодоби в місті та на об’єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони".

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Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів (районів) столиці. Крім цього, цілодобово мешканцям надаватимуть допомогу рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку".

Нагадаємо

  • Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних на Новий рік та Різдво через війну. 
  • Правоохоронці також нагадують, що використання піротехнічних виробів у період свят – заборонене.

Теми: метроКиїв
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