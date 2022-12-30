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Як буде ходити метро в Києві у новорічно-різдвяні свята: влада дала роз'яснення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 13:57
Як буде ходити метро в Києві у новорічно-різдвяні свята: влада дала роз'яснення
Фото: Twitter

Під час новорічно-різдвяних свят графік руху поїздів київського метрополітену не буде змінюватись, потяги курсуватимуть з 06:00 до 22:00

Джерело: пресслужба Київського метрополітену

Дослівно: "Під час новорічно-різдвяних свят Київський метрополітен працюватиме у звичайному графіку роботи".

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Деталі: Повідомляється, що метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30.

Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Громадянам нагадали про необхідність неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

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Під час новорічних свят щодоби в місті та на об’єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони".

Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів (районів) столиці. Крім цього, цілодобово мешканцям надаватимуть допомогу рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку".

Нагадаємо

  • Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних на Новий рік та Різдво через війну. 
  • Правоохоронці також нагадують, що використання піротехнічних виробів у період свят – заборонене.

Теми: метроКиїв
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