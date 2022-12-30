Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Как будет ходить метро в Киеве в новогодне-рождественские праздники: власти дали разъяснения

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 13:57
Как будет ходить метро в Киеве в новогодне-рождественские праздники: власти дали разъяснения
Фото: Twitter

Во время новогодне-рождественских праздников график движения поездов киевского метрополитена не будет меняться, поезда будут курсировать с 06:00 до 22:00

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена

Дословно: "Во время новогодне-рождественских праздников Киевский метрополитен будет работать в обычном графике работы".

Реклама:

Детали: Сообщается, что метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00, наземный общественный транспорт - до 22:30.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Гражданам напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

ВИДЕО ДНЯ

Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны".

Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов (районов) столицы. Кроме этого, круглосуточно жителям будут оказывать помощь спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения".

Напомним

  • В этом году у украинцев не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество из-за войны.
  • Правоохранители также напоминают, что использование пиротехнических изделий в период праздников - запрещено.

Темы: метроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
метро
В Харькове дерусифицировали станцию метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: