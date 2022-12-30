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Как будет ходить метро в Киеве в новогодне-рождественские праздники: власти дали разъяснения

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 14:57
Фото: Twitter

Во время новогодне-рождественских праздников график движения поездов киевского метрополитена не будет меняться, поезда будут курсировать с 06:00 до 22:00

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена

Дословно: "Во время новогодне-рождественских праздников Киевский метрополитен будет работать в обычном графике работы".

Детали: Сообщается, что метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00, наземный общественный транспорт - до 22:30.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Гражданам напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны".

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Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов (районов) столицы. Кроме этого, круглосуточно жителям будут оказывать помощь спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения".

Напомним

  • В этом году у украинцев не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество из-за войны.
  • Правоохранители также напоминают, что использование пиротехнических изделий в период праздников - запрещено.

Темы: метроКиев
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