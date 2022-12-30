Как будет ходить метро в Киеве в новогодне-рождественские праздники: власти дали разъяснения

Во время новогодне-рождественских праздников график движения поездов киевского метрополитена не будет меняться, поезда будут курсировать с 06:00 до 22:00

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена

Дословно: "Во время новогодне-рождественских праздников Киевский метрополитен будет работать в обычном графике работы".

Реклама:

Детали: Сообщается, что метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00, наземный общественный транспорт - до 22:30.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Гражданам напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

ВИДЕО ДНЯ

Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны".

Мобильные группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование закрепленных за ними секторов (районов) столицы. Кроме этого, круглосуточно жителям будут оказывать помощь спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения".

Напомним: