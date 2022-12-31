Роналду перейшов у саудівський клуб

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став гравцем клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.

Джерело: повідомлення пресслужби футбольного клубу у Twitter

Деталі: Роналду і "Аль-Наср" підписали контракт на 2,5 роки. Футболіст буде виходити на поле під номером 7.

За інформацією ЗМІ, річна зарплата Роналду становитиме $75 млн, а разом з рекламними контрактами він зароблятиме на рік €200 млн.

Що цьому передувало: У листопаді ФК "Манчестер Юнайтед" офіційно повідомив, що Роналду залишає клуб "за взаємною згодою".