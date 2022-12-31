Роналду перешел в саудовский клуб
Суббота, 31 декабря 2022, 02:45
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Источник: сообщение пресс-службы футбольного клуба в Twitter
Детали: Роналду и "Аль-Наср" подписали контракт на 2,5 года. Футболист будет выходить на поле под номером 7.
Реклама:
الرياضي الأعظـم عالميًا 🌏— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 30, 2022
يـوقع رسميًا لـ #العالمي 🤩#رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/BBq469mAYh
По информации СМИ, годовая зарплата Роналду составит $75 млн, а вместе с рекламными контрактами он будет зарабатывать в год €200 млн.
Что этому предшествовало: В ноябре ФК "Манчестер Юнайтед" официально сообщил, что Роналду покидает клуб "по взаимному согласию".
ВИДЕО ДНЯ