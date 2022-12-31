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Роналду перешел в саудовский клуб

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 02:45
Роналду перешел в саудовский клуб
Криштиану Роналду, фото из Twitter "Аль-Наср"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Источник: сообщение пресс-службы футбольного клуба в Twitter

Детали: Роналду и "Аль-Наср" подписали контракт на 2,5 года. Футболист будет выходить на поле под номером 7.

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По информации СМИ, годовая зарплата Роналду составит $75 млн, а вместе с рекламными контрактами он будет зарабатывать в год €200 млн.

Что этому предшествовало: В ноябре ФК "Манчестер Юнайтед" официально сообщил, что Роналду покидает клуб "по взаимному согласию".

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Темы: футболСаудовская Аравия
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