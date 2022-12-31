Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Роналду перешел в саудовский клуб

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 03:45
Криштиану Роналду, фото из Twitter "Аль-Наср"

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Источник: сообщение пресс-службы футбольного клуба в Twitter

Детали: Роналду и "Аль-Наср" подписали контракт на 2,5 года. Футболист будет выходить на поле под номером 7.

По информации СМИ, годовая зарплата Роналду составит $75 млн, а вместе с рекламными контрактами он будет зарабатывать в год €200 млн.

Что этому предшествовало: В ноябре ФК "Манчестер Юнайтед" официально сообщил, что Роналду покидает клуб "по взаимному согласию".

Темы: футболСаудовская Аравия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

текст, видеоЗеленский: Победа точно будет

Датская разведка: Путин страдает от хронической боли и в момент вторжения лечился от рака

фотоОбмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову

Лукашенко позволил себе вечно оставаться в парламенте Беларуси - как Путин

Зеленский: Российские нелюди – за дьявола, Путин ведет войну за свою власть

фотоУкраина вернула еще 140 пленных

Все новости...
футбол
Умер звезда футбола Пеле
Мы из "Мариуполя". Почти рождественская история о команде из города Марии, чудесах, футболе, Месси и спасательной операции
"Спорт вне политики – это лицемерие": Кулеба раскритиковал отказ ФИФА транслировать обращение Зеленского
Последние новости
00:52
По всей Украине объявлена воздушная тревога
00:23
Враг нанес по Сумской области 110 ударов
00:00
текст, видеоЗеленский: Победа точно будет
23:36
ЕС решительно настроен и в дальнейшем поддерживать Украину – Боррель
23:20
Винницкая область получила от воеводства Польши 22 генератора
22:23
В Украину залетели минимум 2 группы "Шахедов" – Ким
22:02
В Анкаре не исключают встречи глав МИД Турции и Сирии
21:28
Ранение японского журналиста в Киеве: посольство Японии возмущено
21:01
Новогодние традиции. Этнолог о том, как праздновали украинцы и что переняли у других стран
20:48
Датская разведка: Путин страдает от хронической боли и в момент вторжения лечился от рака
Все новости...