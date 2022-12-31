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Росія все частіше використовує безпілотники через брак високоточних ракет – ISW

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 03:57
Росія все частіше використовує безпілотники через брак високоточних ракет – ISW
Ілюстративне фото ВВС

Російські окупанти змушені все частіше використовувати безпілотники для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет, відзначають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: У ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і -136 по цілях в Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, українські засоби ППО збили всі ці безпілотники.

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Атаки російських безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і безпілотних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 безпілотники, більшість з яких були "Шахедами".  

В ISW відзначають, що використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників "Шахед-131" і "Шахед-136" в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників "Шахед" 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні.

За оцінкою ISW, збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня) їх невикористання, або що Росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

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Дослівно: "Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані.

Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати все більшу кількість цих систем для атак на цивільні об'єкти в Україні у своїй хибній спробі зламати українську волю до боротьби".

Основні висновки ISW за 30 грудня:

  • У ніч з 29 на 30 грудня російські війська завдали удару по Києву безпілотниками іранського виробництва.
  • Володимир Путін відкрив двері для подальшої інституціоналізації корупції в РФ.
  • Російські війська продовжували проводити контратаки по лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські війська завдали ударів по місцях зосередження російських військ у Луганській області.
  • Окупаційні війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки та Бахмута, де темпи російських наступальних операцій, можливо, сповільнилися у порівнянні з попередніми днями.
  • Російське джерело повідомило, що окупанти провели наземні атаки у Запорізькій області.
  • Російські та українські джерела продовжували обговорювати, чи відбудеться і коли відбудеться друга хвиля мобілізації в Росії.
  • Російські чиновники продовжують проводити політику інтеграції окупованих територій до складу РФ.

Теми: війнаРосіяракетний удар
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