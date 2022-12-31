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Росія все частіше використовує безпілотники через брак високоточних ракет – ISW

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 04:57
Ілюстративне фото ВВС

Російські окупанти змушені все частіше використовувати безпілотники для атак на українські об'єкти критичної інфраструктури, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет, відзначають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: У ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і -136 по цілях в Україні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, українські засоби ППО збили всі ці безпілотники.

Атаки російських безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і безпілотних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 безпілотники, більшість з яких були "Шахедами".  

В ISW відзначають, що використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників "Шахед-131" і "Шахед-136" в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників "Шахед" 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні.

За оцінкою ISW, збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня) їх невикористання, або що Росія отримала чи очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану.

Дослівно: "Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотників, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані.

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Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати все більшу кількість цих систем для атак на цивільні об'єкти в Україні у своїй хибній спробі зламати українську волю до боротьби".

Основні висновки ISW за 30 грудня:

  • У ніч з 29 на 30 грудня російські війська завдали удару по Києву безпілотниками іранського виробництва.
  • Володимир Путін відкрив двері для подальшої інституціоналізації корупції в РФ.
  • Російські війська продовжували проводити контратаки по лінії Сватове-Кремінна.
  • Українські війська завдали ударів по місцях зосередження російських військ у Луганській області.
  • Окупаційні війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки та Бахмута, де темпи російських наступальних операцій, можливо, сповільнилися у порівнянні з попередніми днями.
  • Російське джерело повідомило, що окупанти провели наземні атаки у Запорізькій області.
  • Російські та українські джерела продовжували обговорювати, чи відбудеться і коли відбудеться друга хвиля мобілізації в Росії.
  • Російські чиновники продовжують проводити політику інтеграції окупованих територій до складу РФ.

Теми: війнаРосіяракетний удар
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