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Россия все чаще использует беспилотники из-за нехватки высокоточных ракет – ISW

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 03:57
Россия все чаще использует беспилотники из-за нехватки высокоточных ракет – ISW
Иллюстративное фото ВВС

Российские оккупанты вынуждены все чаще использовать беспилотники для атак на украинские объекты критической инфраструктуры, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет, отмечают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и -136 по целям в Украине. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили все эти беспилотники.

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Атаки российских беспилотников произошли после массированной серии российских ракетных и беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря, во время которых оккупанты запустили 23 беспилотника, большинство из которых были "Шахедами". 

В ISW отмечают, что использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря свидетельствует о значительном увеличении количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.

По оценке ISW, увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря) их неиспользования, или что Россия получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана.

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Дословно: "Российские силы, вероятно, еще больше увеличили темпы атак беспилотников, пытаясь поддержать свою кампанию против украинской критической инфраструктуры, несмотря на то, что их запасы высокоточных ракет, вероятно, исчерпаны.

Российские военные, вероятно, будут продолжать использовать все большее количество этих систем для атак на гражданские объекты в Украине в своей ложной попытке сломить украинскую волю к борьбе".

Основные выводы ISW за 30 декабря:

  • В ночь с 29 на 30 декабря российские войска нанесли удар по Киеву беспилотниками иранского производства.
  • Владимир Путин открыл двери для дальнейшей институционализации коррупции в РФ.
  • Российские войска продолжали проводить контратаки по линии Сватово-Кременная.
  • Украинские войска нанесли удары по местам сосредоточения российских войск в Луганской области.
  • Оккупационные войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевки и Бахмута, где темпы российских наступательных операций, возможно, замедлились по сравнению с предыдущими днями.
  • Российский источник сообщил, что оккупанты провели наземные атаки в Запорожской области.
  • Российские и украинские источники продолжали обсуждать, состоится ли и когда состоится вторая волна мобилизации в России.
  • Российские чиновники продолжают проводить политику интеграции оккупированных территорий в состав РФ.

Темы: войнаРосcияракетный удар
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