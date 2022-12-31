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Россия все чаще использует беспилотники из-за нехватки высокоточных ракет – ISW

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 04:57
Иллюстративное фото ВВС

Российские оккупанты вынуждены все чаще использовать беспилотники для атак на украинские объекты критической инфраструктуры, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет, отмечают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В ночь с 29 на 30 декабря россияне запустили 16 беспилотников Shahed-131 и -136 по целям в Украине. По данным Командования Воздушных сил ВСУ, украинские средства ПВО сбили все эти беспилотники.

Атаки российских беспилотников произошли после массированной серии российских ракетных и беспилотных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины 29 декабря, во время которых оккупанты запустили 23 беспилотника, большинство из которых были "Шахедами". 

В ISW отмечают, что использование российскими военными 39 беспилотников за последние два дня, использование 30 беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136" в ночь с 18 на 19 декабря, а также использование 13 беспилотников "Шахед" 14 декабря свидетельствует о значительном увеличении количества недавних случаев применения российскими войсками этих систем в Украине.

По оценке ISW, увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства после трехнедельного периода (с 17 ноября по 7 декабря) их неиспользования, или что Россия получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана.

Дословно: "Российские силы, вероятно, еще больше увеличили темпы атак беспилотников, пытаясь поддержать свою кампанию против украинской критической инфраструктуры, несмотря на то, что их запасы высокоточных ракет, вероятно, исчерпаны.

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Российские военные, вероятно, будут продолжать использовать все большее количество этих систем для атак на гражданские объекты в Украине в своей ложной попытке сломить украинскую волю к борьбе".

Основные выводы ISW за 30 декабря:

  • В ночь с 29 на 30 декабря российские войска нанесли удар по Киеву беспилотниками иранского производства.
  • Владимир Путин открыл двери для дальнейшей институционализации коррупции в РФ.
  • Российские войска продолжали проводить контратаки по линии Сватово-Кременная.
  • Украинские войска нанесли удары по местам сосредоточения российских войск в Луганской области.
  • Оккупационные войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевки и Бахмута, где темпы российских наступательных операций, возможно, замедлились по сравнению с предыдущими днями.
  • Российский источник сообщил, что оккупанты провели наземные атаки в Запорожской области.
  • Российские и украинские источники продолжали обсуждать, состоится ли и когда состоится вторая волна мобилизации в России.
  • Российские чиновники продолжают проводить политику интеграции оккупированных территорий в состав РФ.

Темы: войнаРосcияракетный удар
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