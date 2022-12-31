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Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 31 грудня 2022, 08:24
Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом – ОВА
СКРИНШОТ З МАПИ БОЙОВИХ ДІЙ DEEPSTATEMAP станом на 31 грудня

Очільник Луганської області Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.

Джерело: Гайдай у телемарафоні

Пряма мова Гайдая: "Тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються (з Кремінної – ред.).

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Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.

Ну і другий напрямок – це Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це допоможе розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут".

Нагадаємо: Українські захисники за минулий тиждень просунулися у напрямку міста Кремінна у Луганській області.

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Теми: Луганська областьБахмутвійна
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