Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом – ОВА
Очільник Луганської області Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.
Джерело: Гайдай у телемарафоні
Пряма мова Гайдая: "Тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються (з Кремінної – ред.).
Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.
Ну і другий напрямок – це Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це допоможе розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут".
Нагадаємо: Українські захисники за минулий тиждень просунулися у напрямку міста Кремінна у Луганській області.