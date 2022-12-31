Звільнення Кремінної послабить позиції росіян під Бахмутом – ОВА

Очільник Луганської області Сергій Гайдай пояснив, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.

Джерело: Гайдай у телемарафоні

Пряма мова Гайдая: "Тут перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються (з Кремінної – ред.).

Один - це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги.

Ну і другий напрямок – це Рубіжне – Сєвєродонецьк. Це допоможе розбити оце угрупування, яке постійно штурмує Бахмут".

Нагадаємо: Українські захисники за минулий тиждень просунулися у напрямку міста Кремінна у Луганській області.