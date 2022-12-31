Освобождение Кременной ослабит позиции россиян под Бахмутом - ОВА

СКРИНШОТ С КАРТЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ DEEPSTATEMAP по состоянию на 31 декабря

Глава Луганской области Сергей Гайдай объяснил, что освобождение Кременной откроет для ВСУ два направления и позволит ударить по россиянам, которые атакуют Бахмут.

Источник: Гайдай в телемарафоне

Прямая речь Гайдая: "Здесь преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются (из Кременной - ред.).

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Одно - это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень трудно врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги.

Ну и второе направление - это Рубежное - Северодонецк. Это поможет разбить эту группировку, которая постоянно штурмует Бахмут".

Напомним: Украинские защитники за прошедшую неделю продвинулись в направлении города Кременная в Луганской области.