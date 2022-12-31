Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Освобождение Кременной ослабит позиции россиян под Бахмутом - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 31 декабря 2022, 09:24
СКРИНШОТ С КАРТЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ DEEPSTATEMAP по состоянию на 31 декабря

Глава Луганской области Сергей Гайдай объяснил, что освобождение Кременной откроет для ВСУ два направления и позволит ударить по россиянам, которые атакуют Бахмут.

Источник: Гайдай в телемарафоне

Прямая речь Гайдая: "Здесь преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются (из Кременной - ред.).

Одно - это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень трудно врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги.

Ну и второе направление - это Рубежное - Северодонецк. Это поможет разбить эту группировку, которая постоянно штурмует Бахмут".

Напомним: Украинские защитники за прошедшую неделю продвинулись в направлении города Кременная в Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьБахмутвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено о 04:40ПВО уничтожила над Киевом 32 воздушные цели – КГВА

В новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон без света – ОВА

текст, видеоЗеленский: Победа точно будет

Датская разведка: Путин страдает от хронической боли и в момент вторжения лечился от рака

фотоОбмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову

Лукашенко позволил себе вечно оставаться в парламенте Беларуси - как Путин

Все новости...
Луганская область
Защитники освободили поселок Новоселовское Луганской области – KRAKEN
В оккупированном Беловодске лечатся 100 раненых "вагнеровцев" – Генштаб
За неделю украинская армия продвинулась более чем на 2 км к Кременной – Генштаб
Последние новости
06:40
Макрон пообещал поддерживать Украину до победы
05:48
Из-за нехватки боеприпасов россияне не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута – ISW
05:00
обновлено о 05:00По всей Украине объявляли воздушную тревогу
04:40
обновлено о 04:40ПВО уничтожила над Киевом 32 воздушные цели – КГВА
04:07
фото, обновлено в 04:07В Киеве и области работает ПВО
03:45
В российском Белгороде гремели взрывы: власти говорят, что сработала ПВО
01:59
В новогоднюю ночь оккупанты оставили Херсон без света – ОВА
00:23
Враг нанес по Сумской области 110 ударов
00:00
текст, видеоЗеленский: Победа точно будет
23:36
ЕС решительно настроен и в дальнейшем поддерживать Украину – Боррель
Все новости...