Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кілька російських ракет не долетіли до України і впали на голови агресора - Повітряні сили

Валентина РоманенкоСубота, 31 грудня 2022, 17:17
Кілька російських ракет не долетіли до України і впали на голови агресора - Повітряні сили
ілюстративне фото з відкритих джерел

Кілька з випущених 31 грудня Російською Федерацією ракет не долетіли до України і впали на території держави-агресора.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

Реклама:

За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється)".

Деталі: Підтверджується, що силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Крім того, на Київщині збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції української ППО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударРосіяПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ракетний удар
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: