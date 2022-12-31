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Кілька російських ракет не долетіли до України і впали на голови агресора - Повітряні сили

Валентина РоманенкоСубота, 31 грудня 2022, 18:17
ілюстративне фото з відкритих джерел

Кілька з випущених 31 грудня Російською Федерацією ракет не долетіли до України і впали на території держави-агресора.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється)".

Деталі: Підтверджується, що силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Крім того, на Київщині збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції української ППО.

Теми: ракетний ударРосіяПовітряні сили ЗСУ
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