Кілька російських ракет не долетіли до України і впали на голови агресора - Повітряні сили

Кілька з випущених 31 грудня Російською Федерацією ракет не долетіли до України і впали на території держави-агресора.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "31 грудня близько 13.00 ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування "Іскандер-М".

За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється)".

Деталі: Підтверджується, що силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Крім того, на Київщині збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції української ППО.