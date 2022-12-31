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Несколько российских ракет не долетели до Украины и упали на головы агрессора - Воздушные силы

Валентина РоманенкоСуббота, 31 декабря 2022, 17:17
Несколько российских ракет не долетели до Украины и упали на головы агрессора - Воздушные силы
иллюстративное фото из открытых источников

Несколько из выпущенных 31 декабря Российской Федерацией ракет не долетели до Украины и упали на территории государства-агрессора.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "31 декабря около 13.00 враг атаковал Украину с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и оперативно-тактических комплексов наземного базирования "Искандер-М".

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По предварительным данным, всего было осуществлено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории РФ (информация уточняется)".

Детали: Подтверждается, что силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожено 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в Киевской области сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", который осуществлял воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался обнаружить позиции украинской ПВО.

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Темы: ракетный ударРосcияВоздушные силы ВСУ
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