Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО збила більшість ракет, енергетики вже відновлюють світло – Зеленський

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 17:06
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Під час чергової хвилі ракетних атак росіян 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, після відбою почалося відновлення електропостачання.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 грудня

Пряма мова: "Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здаєтьяс. Слава Україні!".

Цьому передувало: Вдень 5 грудня у багатьох областях України лунали вибухи та працювали засоби ППО.

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки 5 грудня є влучання в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Зокрема, пошкоджено два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.

Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийвійнаракетний ударенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоНа супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак

відеоОмбудсман показав росіян, яких Україна віддала під час обміну 6 грудня

Заборона чотирьох росканалів та експорту на 2,3 млрд євро: ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій ЄС

Енергосистема відновлюється після ракетної атаки, потрібно ще кілька діб – Укренерго

У Мелітополі підірвали колаборанта-соратника Киви

У Росії запасів ракет ще на кілька масштабних атак – Буданов

Усі новини...
Зеленський
Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян – Зеленський
Зеленський став людиною року за версією Financial Times
Зеленський: Вистояти цієї зими – це відстояти все
Останні новини
18:46
ЄС закликав країни Західних Балкан приєднуватися до зовнішньої політики і санкцій блоку
18:39
В Індонезії за позашлюбні стосунки тепер можна можна потрапити до в'язниці
18:38
В МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії
18:37
Окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі – Вілкул
18:35
фото, відеоЗеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину
18:31
Мінфін розмістив військових облігацій ще на 3 млрд: ставку підняли до 19,5%
18:17
відеоЗСУ провели штабне тренування біля кордону з Білоруссю
18:14
Програма Grain from Ukraine зібрала $190 млн внесків від партнерів
18:11
Recorded Future допоможе захистити критичну інфраструктуру України – Мінцифра
18:08
СБУ викрили директорку-колаборантку в Мелітополі
Усі новини...