ППО збила більшість ракет, енергетики вже відновлюють світло – Зеленський

Під час чергової хвилі ракетних атак росіян 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, після відбою почалося відновлення електропостачання.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 грудня

Пряма мова: "Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здаєтьяс. Слава Україні!".

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Цьому передувало: Вдень 5 грудня у багатьох областях України лунали вибухи та працювали засоби ППО.

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки 5 грудня є влучання в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Зокрема, пошкоджено два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.

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Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.