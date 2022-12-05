ППО збила більшість ракет, енергетики вже відновлюють світло – Зеленський
Під час чергової хвилі ракетних атак росіян 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, після відбою почалося відновлення електропостачання.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 грудня
Пряма мова: "Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здаєтьяс. Слава Україні!".
Цьому передувало: Вдень 5 грудня у багатьох областях України лунали вибухи та працювали засоби ППО.
Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки 5 грудня є влучання в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Зокрема, пошкоджено два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.
Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.