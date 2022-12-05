Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО збила більшість ракет, енергетики вже відновлюють світло – Зеленський

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 16:06
ППО збила більшість ракет, енергетики вже відновлюють світло – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Під час чергової хвилі ракетних атак росіян 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, після відбою почалося відновлення електропостачання.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 грудня

Пряма мова: "Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здаєтьяс. Слава Україні!".

Реклама:

Цьому передувало: Вдень 5 грудня у багатьох областях України лунали вибухи та працювали засоби ППО.

Внаслідок восьмої масованої ракетної атаки 5 грудня є влучання в об’єкти енергетики у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Зокрема, пошкоджено два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.

ВІДЕО ДНЯ

Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Теми: Зеленськийвійнаракетний ударенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: