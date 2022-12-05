Росіяни влучили в об’єкти енергетики в 3 областях, система залишається цілісною – Шмигаль

5 грудня, у річницю підписання Будапештського меморандуму, російські війська влучили в енергетичні об’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях України.

Джерело: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Пряма мова: "Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане.

Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.

Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку".

Деталі: Шмигаль зазначив, що черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму.

"Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", – додав прем'єр.

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Цьому передувало: Вдень 5 грудня у багатьох областях України лунали вибухи. Повітряні сили України збили більше 60 ракет, випущених Росією по території України. Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Проте внаслідок восьмої масованої ракетної атаки 5 грудня є влучання в об’єкти енергетики. Зокрема, пошкоджено два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.