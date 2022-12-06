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"Вагнер" почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 14:32
Фото pixabay.com

Російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Так звана ПВК "Вагнер" отримала дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням".

Деталі: Зазначається, що таким чином росіяни почнуть шукати "гарматне м'ясо" в українських тюрмах.

Спротив також зазначає, що Росія планує нову хвилю мобілізації і вже почала створювати реєстр стеження за військовозобов’язаними.

Передісторія:

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Теми: Вагнерв'язницяДонецька область
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