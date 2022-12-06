"Вагнер" почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив

Російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Так звана ПВК "Вагнер" отримала дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням".

Деталі: Зазначається, що таким чином росіяни почнуть шукати "гарматне м'ясо" в українських тюрмах.

Спротив також зазначає, що Росія планує нову хвилю мобілізації і вже почала створювати реєстр стеження за військовозобов’язаними.

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