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"Вагнер" почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 13:32
Вагнер почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив
Фото pixabay.com

Російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "Так звана ПВК "Вагнер" отримала дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням".

Деталі: Зазначається, що таким чином росіяни почнуть шукати "гарматне м'ясо" в українських тюрмах.

Спротив також зазначає, що Росія планує нову хвилю мобілізації і вже почала створювати реєстр стеження за військовозобов’язаними.

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Теми: Вагнерв'язницяДонецька область
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