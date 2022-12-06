"Вагнер" почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив
Вівторок, 6 грудня 2022, 14:32
Російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "Так звана ПВК "Вагнер" отримала дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням".
Деталі: Зазначається, що таким чином росіяни почнуть шукати "гарматне м'ясо" в українських тюрмах.
Спротив також зазначає, що Росія планує нову хвилю мобілізації і вже почала створювати реєстр стеження за військовозобов’язаними.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Можливо, за допомогою такого відео страти в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.
- Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.
- 22 листопада видання Politico повідомило, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.
- Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у відповідь на це запропонував передати Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові.
- 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та закликав внести "Вагнер " до списку терористичних організацій Європейського Союзу.