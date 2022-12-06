"Вагнер" почала вербувати в’язнів на окупованих територіях – Спротив
Вівторок, 6 грудня 2022, 13:32
Російська приватна військова компанія "Вагнер" отримала дозвіл на вербування ув’язнених на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "Так звана ПВК "Вагнер" отримала дозвіл на "рекрутинг" в’язнів українських тюрем на тимчасово окупованих територіях.
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Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням".
Деталі: Зазначається, що таким чином росіяни почнуть шукати "гарматне м'ясо" в українських тюрмах.
Спротив також зазначає, що Росія планує нову хвилю мобілізації і вже почала створювати реєстр стеження за військовозобов’язаними.
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Передісторія:
- 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Можливо, за допомогою такого відео страти в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.
- Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.
- 22 листопада видання Politico повідомило, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.
- Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у відповідь на це запропонував передати Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові.
- 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму та закликав внести "Вагнер " до списку терористичних організацій Європейського Союзу.