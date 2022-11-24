Власник ПВК "Вагнер" передав до Європарламенту "закривавлену" кувалду

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував передати Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові у відповідь на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією – кувалду представник "вагнерівців" уже передав пропагандистським блогерам.

Джерело: Медуза, пресслужба компанії Пригожина "Конкорд", відео з російських пабліків у Telegram

Деталі: 22 листопада, коли видання Politico повідомило, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією, пресслужба "Конкорда" опублікувала у ВК і Telegram коментар Пригожина з цього приводу.

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Пряма мова Пригожина: "Сьогодні я провів нараду командирів ПВК "Вагнер" і повідомив їм цю сумну звістку. Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством відсьогодні ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж ця процедура набуде законної сили, мені доручено передати в Європарламент інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно – підготувати і відправити".

Деталі: Пізніше "Конкорд" пропонував ЗМІ та блогерам "взяти участь у надсиланні інформаційного кейса в Європарламент".

Надвечір 23 листопада пресслужба Пригожина повідомила, що "інформаційний кейс для відправки до Європарламенту передано представнику КІБЕР ФРОНТу Z".

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скриншот з відео

А в російських пабліках у Telegram з'явилося відео передачі "кейса" – у футлярі для скрипки була "закривавлена" кувалда.

скриншот з відео

У пабліках повідомляють, що кейс з кувалдою, привіз на зустріч із блогерами, які називають себе "інформаційними військами Росії", юрист Пригожина.

Чому це важливо: Саме кувалдою було вбито колишнього ув'язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон. За даними ЗМІ, він повернувся в Росію в результаті обміну, і там його стратили, розбивши голову кувалдою.

Про звірства "вагнерівців" відомо давно. А вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.

Передісторія: