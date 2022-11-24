Власник ПВК "Вагнер" передав до Європарламенту "закривавлену" кувалду
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував передати Європарламенту кувалду з бутафорськими слідами крові у відповідь на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією – кувалду представник "вагнерівців" уже передав пропагандистським блогерам.
Джерело: Медуза, пресслужба компанії Пригожина "Конкорд", відео з російських пабліків у Telegram
Деталі: 22 листопада, коли видання Politico повідомило, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією, пресслужба "Конкорда" опублікувала у ВК і Telegram коментар Пригожина з цього приводу.
Пряма мова Пригожина: "Сьогодні я провів нараду командирів ПВК "Вагнер" і повідомив їм цю сумну звістку. Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством відсьогодні ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж ця процедура набуде законної сили, мені доручено передати в Європарламент інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно – підготувати і відправити".
Деталі: Пізніше "Конкорд" пропонував ЗМІ та блогерам "взяти участь у надсиланні інформаційного кейса в Європарламент".
Надвечір 23 листопада пресслужба Пригожина повідомила, що "інформаційний кейс для відправки до Європарламенту передано представнику КІБЕР ФРОНТу Z".
А в російських пабліках у Telegram з'явилося відео передачі "кейса" – у футлярі для скрипки була "закривавлена" кувалда.
У пабліках повідомляють, що кейс з кувалдою, привіз на зустріч із блогерами, які називають себе "інформаційними військами Росії", юрист Пригожина.
Чому це важливо: Саме кувалдою було вбито колишнього ув'язненого Євгена Нужина, якого завербувала ПВК для участі у війні в Україні, а сам він здався в полон. За даними ЗМІ, він повернувся в Росію в результаті обміну, і там його стратили, розбивши голову кувалдою.
Про звірства "вагнерівців" відомо давно. А вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.
Передісторія:
- 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Можливо, за допомогою такого відео страти в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.
- Згодом у російських Telegram-каналах з'явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування.
- 20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.
- 24 вересня президент Росії Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.
- Згідно з цим законом, невиконання підлеглим наказу начальника, виданого в установленому порядку, в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій, а так само відмова від участі у воєнних або бойових діях карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років (ч. 2.1 статті 332 КК).
- Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.
- А ув’язнений за подвійне вбивство росіянин, а згодом завербований у приватну військову компанію "Вагнера" для війни в Україні Костянтин Кисельов отримав "орден мужності" в РФ.