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СБУ взялась за УПЦ МП іще в трьох областях

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 10:23
СБУ взялась за УПЦ МП іще в трьох областях
Обшуки в УПЦ МП, пресслужба СБУ

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в установах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: Зокрема, СБУ перевіряє: 

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  • Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
  • Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
  • Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
  • Управління Черкаської єпархії УПЦ;
  • Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
  • Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
  • Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
  • Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
  • Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
  • Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
  • Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
  • релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
  • Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

СБУ повідомляє, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

У пресслужбі наголосили, що правоохоронні органи діють виключно в межах чинного законодавства, а також з повагою ставиться до права на свободу вибору віросповідання і світогляду.

 
 
 
 

Що було раніше: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях та інших областях.

Теми: СБУУПЦ МПрелігіяобшуки
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