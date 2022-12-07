Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ взялась за УПЦ МП іще в трьох областях

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 грудня 2022, 11:23
Обшуки в УПЦ МП, пресслужба СБУ

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в установах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: Зокрема, СБУ перевіряє: 

  • Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
  • Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
  • Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
  • Управління Черкаської єпархії УПЦ;
  • Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
  • Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
  • Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
  • Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
  • Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
  • Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
  • Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
  • релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
  • Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

СБУ повідомляє, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

У пресслужбі наголосили, що правоохоронні органи діють виключно в межах чинного законодавства, а також з повагою ставиться до права на свободу вибору віросповідання і світогляду.

 
 
 
 

Що було раніше: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях та інших областях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУУПЦ МПрелігіяобшуки
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

Міноборони передало на озброєння ЗСУ систему, стосовно якої триває розслідування НАБУ

Путіна оголосили "невдахою року": номінація Politico

фотоПілот Karaya, який відвів несправний літак від Вінниці, став Героєм України

Путін створює умови для затяжної війни в Україні – ISW

ООН задокументувала 441 вбивство цивільних російськими окупантами

Усі новини...
СБУ
Ексспецслужбовець допомагав окупантам створити аналог ФСБ РФ у Херсоні: затримано
СБУ показала знищення російського Т-80, який "кошмарив" військових
Засуджений за тероризм брат Царьова проситься на обмін
Останні новини
13:18
В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго
13:08
Кремль заявив, що Росія може закінчити війну "хоч завтра", але є умова
12:52
ЗСУ взяли на озброєння 7 нових дронів українського виробництва
12:48
Через обстріли критична інфраструктура в управлінні ФДМ зазнала збитків на 2 млрд
12:47
Угорщина виступила проти нового пакета санкцій ЄС щодо РФ – FT
12:46
"Дождь" припинять транслювати і в інших країнах ЄС після позбавлення ліцензії
12:43
Росія збудувала оборону на ділянці 60 км у районі Сватового – розвідка Британії
12:40
Курс валют на 8 грудня: гривня дещо зміцнилася в касах банків
12:36
фото, відеоПодружжя російських шпигунів затримали в Одесі
12:30
"Армія відновлення" вже налічує майже три тисячі безробітних
Усі новини...