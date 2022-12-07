СБУ взялась за УПЦ МП іще в трьох областях
Середа, 7 грудня 2022, 10:23
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в установах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зокрема, СБУ перевіряє:
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- Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
- Управління Черкаської єпархії УПЦ;
- Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
- Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
- Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
- Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
- Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
- Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
- Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
- релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
- Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).
СБУ повідомляє, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
У пресслужбі наголосили, що правоохоронні органи діють виключно в межах чинного законодавства, а також з повагою ставиться до права на свободу вибору віросповідання і світогляду.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
- Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях та інших областях.