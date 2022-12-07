СБУ взялась за УПЦ МП іще в трьох областях

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи в установах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зокрема, СБУ перевіряє:

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Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);

релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

СБУ повідомляє, що обшуки проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

У пресслужбі наголосили, що правоохоронні органи діють виключно в межах чинного законодавства, а також з повагою ставиться до права на свободу вибору віросповідання і світогляду.

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