Росіяни панікують: почали укріплювати Курську область "зубами дракона" і ровами

Тут і далі фото з Telegram Старовойта

У Курській області Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди – у полях встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Продовжуємо зміцнювати рубежі Курської області".

Деталі: Російський губернатор також опублікував фото оборонних споруд.

Подекуди їх встановлюють у кілька рядів.

Також на фото видно земляні насипи та глибокі рови.

Передісторія: