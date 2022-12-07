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Росіяни панікують: почали укріплювати Курську область "зубами дракона" і ровами

Ірина БалачукСереда, 7 грудня 2022, 10:54
Росіяни панікують: почали укріплювати Курську область зубами дракона і ровами
Тут і далі фото з Telegram Старовойта

У Курській області Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди – у полях встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram  

Пряма мова Старовойта: "Продовжуємо зміцнювати рубежі Курської області". 

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Деталі: Російський губернатор також опублікував фото оборонних споруд. 

 

Подекуди їх встановлюють у кілька рядів. 

 

Також на фото видно земляні насипи та глибокі рови.  

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Теми: Росіявійна
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