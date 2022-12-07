Росіяни панікують: почали укріплювати Курську область "зубами дракона" і ровами
Середа, 7 грудня 2022, 10:54
У Курській області Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди – у полях встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".
Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Продовжуємо зміцнювати рубежі Курської області".
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Деталі: Російський губернатор також опублікував фото оборонних споруд.
Подекуди їх встановлюють у кілька рядів.
Також на фото видно земляні насипи та глибокі рови.
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Передісторія:
- Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
- Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.
- Наприкінці листопада губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгородській області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.
- Пізніше Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.