РФ укріплює Маріуполь "зубами дракона" і посилює "безпеку" – радник мера

Російські окупанти посилили так звані "заходи безпеки" в тимчасово окупованому Маріуполі, а також завезли у місто бетонні укріплення з захопленого Криму.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко в Telegram

Пряма мова: "Вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракону" – бетонних укріплень з Криму.

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6 грудня перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське".

Деталі: Андрющенко стверджує, що тетраедери доставлені з військового містечка неподалік Севастополя, де їх виробляють. Укріплення везуть на іншу тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками.

Крім того, як повідомляє радник мера, в село Урзуф Маріупольського району прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техники, а також розселено частину військового командування середньої ланки. Через це у селах Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль глушиться мобільний зв’язок.

ВІДЕО ДНЯ

В селах Агробаза та Бердянське неподалік Маріуполя пройшло розквартирування окупантів, через це вулиці знову патрулюють військові.

В районі "Ранкового ринку" в Маріуполі 6 грудня було вперше з початку вересня встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилась перевірка автівок та пішоходів. Серед пішоходів перевіряють чоловіків, які пересувались вулицею без жінок та дітей.

Пряма мова: "Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів".

Що цьому передувало:

Росіяни почали посилювати оборону окупованого Маріуполя на початку листопада.

В кінці листопада у Держдумі РФ повідомили, що завод із виробництва бордюрів і плитки в тимчасово окупованому Криму почав виробляти бетонні протитанкові загородження "підвищеної міцності".

Нагадаємо: