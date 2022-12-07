Священника УПЦ МП посадили на 12 років: "зливав" окупантам дані про ЗСУ та патріотів

Настоятеля храму УПЦ МП у Лисичанську засудили на 12 років на підставі зібраних Службою безпеки доказів, він "зливав дані про позиції Збройних сил та патріотів у Сєвєродонецьку.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання - 12 років позбавлення волі".

Деталі: За даними слідства, клірика залучив до "співпраці" представник російських окупантів під час поїздки до РФ у 2014 році. Відтоді на постійному контакті зі священником перебував один з ватажків терористичної "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення священик збирав та передавав бойовику дані про підрозділи ЗСУ, зокрема, про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів оборонців.

Також він "зливав" дані про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

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Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ МП, який пішов на добровільну співпрацю з агресором. На тимчасово окупованій території сходу України він здавав місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його "наводкою" окупанти викрали двох українських патріотів.

Наразі зрадник переховується від правосуддя на окупованому сході.

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