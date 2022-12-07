Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Священника УПЦ МП посадили на 12 років: "зливав" окупантам дані про ЗСУ та патріотів

Станіслав ПогоріловСереда, 7 грудня 2022, 13:47
Священника УПЦ МП посадили на 12 років: зливав окупантам дані про ЗСУ та патріотів
Фото: СБУ

Настоятеля храму УПЦ МП у Лисичанську засудили на 12 років на підставі зібраних Службою безпеки доказів, він "зливав дані про позиції Збройних сил та патріотів у Сєвєродонецьку.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання - 12 років позбавлення волі".

Реклама:
 

Деталі: За даними слідства, клірика залучив до "співпраці" представник російських окупантів під час поїздки до РФ у 2014 році. Відтоді на постійному контакті зі священником перебував один з ватажків терористичної "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення священик збирав та передавав бойовику дані про підрозділи ЗСУ, зокрема, про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

 

Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів оборонців.

ВІДЕО ДНЯ

Також він "зливав" дані про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ МП, який пішов на добровільну співпрацю з агресором. На тимчасово окупованій території сходу України він здавав місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його "наводкою" окупанти викрали двох українських патріотів.

Наразі зрадник переховується від правосуддя на окупованому сході.

Що було раніше: 

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській та інших областях.

Теми: війнаУПЦ МП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: