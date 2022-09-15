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Щодо мера Чернігова склали два адмінпротоколи, один з них через корупцію – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 15 вересня 2022, 14:42
Щодо мера Чернігова склали два адмінпротоколи, один з них через корупцію – ЗМІ
фото: ФБ Атрошенка

Національне агентство із запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів щодо Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка.

Джерело: співрозмовники "Інтерфакс-Україна" у комісії

Деталі: Крім того, джерело повідомило, що 15 вересня НАЗК щодо Атрошенка також склало протокол про корупцію.

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Оновлено: Згодом у пресслужбі міського голови Чернігова підтвердили, що мер отримав протокол щодо конфлікту інтересів. 

Претензія НАЗК стосується того, що 2 липня водій Атрошенка виїхав за кордон через пункт пропуску "Шегині" на автомобілі дружини мера Чернігова Tesla Model X. Самому Антрошенку тоді відмовили у перетині кордону. 

Дружина Атрошенка 5 березня покинула територію України через "Шегині" за кермом службового автомобіля мера Чернігова Toyota Camry.

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НАЗК вгледів у цьому приватний інтерес Атрошенка.

У комісії вважають, що його водій, у якого було погоджене відрядження у Швейцарію разом із міським головою, перетнув кордон України, в інтересах Атрошенка, щоб передати його приватний автомобіль дружині мера.   

Нагадаємо: 

  • 2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.
  • Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
  • Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Теми: ЧернігіввладаНАЗКкорупція
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