Щодо мера Чернігова склали два адмінпротоколи, один з них через корупцію – ЗМІ
Національне агентство із запобігання корупції склало протокол про конфлікт інтересів щодо Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка.
Джерело: співрозмовники "Інтерфакс-Україна" у комісії
Деталі: Крім того, джерело повідомило, що 15 вересня НАЗК щодо Атрошенка також склало протокол про корупцію.
Оновлено: Згодом у пресслужбі міського голови Чернігова підтвердили, що мер отримав протокол щодо конфлікту інтересів.
Претензія НАЗК стосується того, що 2 липня водій Атрошенка виїхав за кордон через пункт пропуску "Шегині" на автомобілі дружини мера Чернігова Tesla Model X. Самому Антрошенку тоді відмовили у перетині кордону.
Дружина Атрошенка 5 березня покинула територію України через "Шегині" за кермом службового автомобіля мера Чернігова Toyota Camry.
НАЗК вгледів у цьому приватний інтерес Атрошенка.
У комісії вважають, що його водій, у якого було погоджене відрядження у Швейцарію разом із міським головою, перетнув кордон України, в інтересах Атрошенка, щоб передати його приватний автомобіль дружині мера.
Нагадаємо:
- 2 липня меру Чернігова Владиславу Атрошенку вдруге не дозволили перетнути кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України, що мала відбутися 4 липня у Швейцарії.
- Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.
- Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.