СБУ проводить обшуки в монастирях і скиту УПЦ МП на Житомирщині

У Житомирській області тривають контррозвідувальні заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: Управління Служби безпеки України в Житомирській області

Деталі: Повідомляється, що цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

- Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Традиційно безпекові заходи проводять співробітники СБУ спільно з Національною поліцією і Національною гвардією за безпосередньої участі представників церкви.

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Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України, наголошують у спецслужбі.

Що передувало: 7 грудня Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи в установах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

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