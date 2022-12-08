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СБУ проводить обшуки в монастирях і скиту УПЦ МП на Житомирщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 11:29
СБУ проводить обшуки в монастирях і скиту УПЦ МП на Житомирщині
фото СБУ

У Житомирській області тривають контррозвідувальні заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: Управління Служби безпеки України в Житомирській області

Деталі: Повідомляється, що цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

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- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

- Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

ВІДЕО ДНЯ

Традиційно безпекові заходи проводять співробітники СБУ спільно з Національною поліцією і Національною гвардією за безпосередньої участі представників церкви.

Їхня мета – виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі нашої держави.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та на виконання відповідного доручення Ради національної безпеки і оборони України, наголошують у спецслужбі.

Що передувало: 7 грудня Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи в установах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Передісторія:

  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. 
  • Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях та інших областях.

Теми: СБУцерква
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