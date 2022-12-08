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Росіяни завдали 55 ударів по Сумщині за день

Четвер, 8 грудня 2022, 22:14

Впродовж дня 8 грудня росіяни завдали 55 ударів по Хотінській та Шалигинській громадах Сумської області.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Шалигинська громада: росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на території Сумщини. 

Хотінська громада: тут противник теж гатив із мінометів. Було 15 "прильотів". 

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань, уточнив Живицький. 

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