Росіяни завдали 55 ударів по Сумщині за день
Четвер, 8 грудня 2022, 21:14
Впродовж дня 8 грудня росіяни завдали 55 ударів по Хотінській та Шалигинській громадах Сумської області.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Шалигинська громада: росіяни відкривали вогонь по двох прикордонних селах. 25 мін (120 мм та 82 мм калібру) розірвалися на території Сумщини.
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Хотінська громада: тут противник теж гатив із мінометів. Було 15 "прильотів".
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань, уточнив Живицький.