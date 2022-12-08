Россияне нанесли 55 ударов по Сумской области за день
Четверг, 8 декабря 2022, 22:14
В течение дня 8 декабря россияне нанесли 55 ударов по Хотинской и Шалыгинской общинам Сумской области.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Шалыгинская община: россияне открывали огонь по двум приграничным селам. 25 мин (120 мм и 82 мм калибра) разорвались на территории Сумщины.
Хотинская община: здесь противник тоже бил из минометов. Было 15 "прилетов".
В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений, уточнил Живицкий.
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