Россияне нанесли 55 ударов по Сумской области за день

В течение дня 8 декабря россияне нанесли 55 ударов по Хотинской и Шалыгинской общинам Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Шалыгинская община: россияне открывали огонь по двум приграничным селам. 25 мин (120 мм и 82 мм калибра) разорвались на территории Сумщины.

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Хотинская община: здесь противник тоже бил из минометов. Было 15 "прилетов".

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений, уточнил Живицкий.