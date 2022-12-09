"Русскій мір" та схованки для ДРГ: правоохоронці перевіряють собор УПЦ МП під Києвом

Правоохоронці перевірять чергову культову споруду, яка належить УПЦ МП – безпекові заходи проводяться на території Свято-Покровського кафедрального собору у Бориспіль на Київщині.

Джерело: пресслужба СБУ на Київщині

Деталі: в СБУ повідомили, що перевірки проходять для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терактів.

Крім того, перевіряться дані щодо використання приміщень УПЦ МП для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.

Правоохоронці в межах чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів.

Також перевіряються особи на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності, завдання шкоди державному суверенітету України.

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