"Русскій мір" та схованки для ДРГ: правоохоронці перевіряють собор УПЦ МП під Києвом
Правоохоронці перевірять чергову культову споруду, яка належить УПЦ МП – безпекові заходи проводяться на території Свято-Покровського кафедрального собору у Бориспіль на Київщині.
Джерело: пресслужба СБУ на Київщині
Деталі: в СБУ повідомили, що перевірки проходять для унеможливлення використання афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних громад в якості осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терактів.
Крім того, перевіряться дані щодо використання приміщень УПЦ МП для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо.
Правоохоронці в межах чинного законодавства проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів.
Також перевіряються особи на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності, завдання шкоди державному суверенітету України.
Що було раніше:
- 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- В останні тижні СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Вони пов’язані з пропагандою "русского міра" у церквах УПЦ МП. Кільком священнослужителям повідомили про підозри.
- Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській та інших областях.