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Колаборант Сальдо заявив, що Путін хоче побудувати місто на Арабатській Стрілці

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 грудня 2022, 17:24
Колаборант Сальдо заявив, що Путін хоче побудувати місто на Арабатській Стрілці
фото: arabatka.ua

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив побудувати місто на Арабатській Стрілці.

Джерело: заява колаборанта Сальдо

Пряма мова: "Володимиром Путіним було прийнято рішення про будівництво на Арабатській Стрілці нового "урядового квартала" і невеликого міста.

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Це буде ще одне нове абсолютно місто. Зараз вже йдуть проєктні роботи. Маховик швидко крутиться. Для молоді, я думаю, це дуже важливо. І місце для роботи буде, і місце для відпочинку буде. Усе буде поруч і близько".

Що було раніше: 9 грудня Сальдо заявив, що росіяни відновили автомобільний міст на Арабатську Стрілку поблизу Генічеська.

Арабатська Стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря, в АР Крим і Херсонській області, що відділяє Сиваш від Азовського моря. Довжина Арабатської Стрілки — 115 км, ширина від 270 м до 7,5 км. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 жовтня Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
  • Головне управління розвідки повідомляло в листопаді, що колаборантів і представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську Стрілку, що південніше й на схід, ще глибше в окупаційний "тил".
  • 25 лютого Сухопутні війська України повідомили, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

Теми: окупаціявійнаколаборація
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