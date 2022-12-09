Колаборант Сальдо заявив, що Путін хоче побудувати місто на Арабатській Стрілці

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив побудувати місто на Арабатській Стрілці.

Джерело: заява колаборанта Сальдо

Пряма мова: "Володимиром Путіним було прийнято рішення про будівництво на Арабатській Стрілці нового "урядового квартала" і невеликого міста.

Це буде ще одне нове абсолютно місто. Зараз вже йдуть проєктні роботи. Маховик швидко крутиться. Для молоді, я думаю, це дуже важливо. І місце для роботи буде, і місце для відпочинку буде. Усе буде поруч і близько".

Що було раніше: 9 грудня Сальдо заявив, що росіяни відновили автомобільний міст на Арабатську Стрілку поблизу Генічеська.

Арабатська Стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря, в АР Крим і Херсонській області, що відділяє Сиваш від Азовського моря. Довжина Арабатської Стрілки — 115 км, ширина від 270 м до 7,5 км.

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