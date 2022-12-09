Оккупанти заявляют, что восстановили мост на Арабатскую стрелку

Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа.

Источник: сообщение Сальдо

Прямая речь: "Правительство и строители со своей задачей справились. Выполнен огромный объем работ - заменены взорванные пролеты, восстановлены поврежденные опоры, уложен асфальт. Проводятся завершающие операции - установка ограждения и разметка дороги".

Реклама:

Детали: Сальдо также заявил, что движение в обе стороны по мосту откроется в 20-х числах декабря.

Предыстория:

19 октября Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Главное управление разведки сообщало в ноябре, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую Стрелку, что южнее и на восток, еще глубже в оккупационный "тыл".

25 февраля Сухопутные войска Украины сообщили, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.