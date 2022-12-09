Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанти заявляют, что восстановили мост на Арабатскую стрелку

Александр ШумилинПятница, 9 декабря 2022, 12:39

Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа.

Источник: сообщение Сальдо

Прямая речь: "Правительство и строители со своей задачей справились. Выполнен огромный объем работ - заменены взорванные пролеты, восстановлены поврежденные опоры, уложен асфальт. Проводятся завершающие операции - установка ограждения и разметка дороги".

Детали: Сальдо также заявил, что движение в обе стороны по мосту откроется в 20-х числах декабря.

Предыстория:

  • 19 октября Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
  • Главное управление разведки сообщало в ноябре, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую Стрелку, что южнее и на восток, еще глубже в оккупационный "тыл".
  • 25 февраля Сухопутные войска Украины сообщили, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Темы: КрымХерсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

Все новости...
Крым
Топ-дипломат США отказалась уточнять, что Вашингтон будет считать выводом войск РФ из Украины
Над Севастополем прозвучал взрыв: оккупанты говорят, сбили беспилотник
В Крыму российские оккупанты снесли уникальное модернистское сооружение
Последние новости
14:44
Германия передаст Украине 36 тысяч одеял, которые сначала хотели продать на аукционе
14:35
Герой и "Призрак Винницкой области": что известно о пилоте с позывным Karaya
14:24
Чтобы вернуть Одессе свет, понадобится больше времени – замглавы ОП
14:18
Омбудсмен не знает, где и каких пленных посетил Красный Крест
14:04
Европарламент не комментирует расследование, в котором фигурирует его вице-президент
13:36
Активы российского олигарха Евтушенкова передали Фонду госимущества
13:29
Вооруженный мужчина захватил заложников в центре Дрездена
13:27
видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму
13:10
На Херсонщине обстреляли больницу, разрушения в Запорожской и Днепропетровской областях –ОВА
12:55
Экономика ЕС не испытала существенного влияния от введенных санкций против РФ
Все новости...