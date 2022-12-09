Оккупанти заявляют, что восстановили мост на Арабатскую стрелку

Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо заявил, что россияне восстановили автомобильный мост на Арабатскую Стрелку вблизи Геническа.

Источник: сообщение Сальдо

Прямая речь: "Правительство и строители со своей задачей справились. Выполнен огромный объем работ - заменены взорванные пролеты, восстановлены поврежденные опоры, уложен асфальт. Проводятся завершающие операции - установка ограждения и разметка дороги".

Детали: Сальдо также заявил, что движение в обе стороны по мосту откроется в 20-х числах декабря.

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