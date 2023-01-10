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Росіяни 46 разів ударили по Херсонщині: 2 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 08:35
Росіяни 46 разів ударили по Херсонщині: 2 загиблих
Фото ілюстративне. Наслідки російських ударів по Херсонщині. Скриншот з відео ОВА

Двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 9 січня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Зокрема, Херсон росіяни обстріляли 14 разів. Окупанти гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

Передісторія:

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Теми: Херсонська областьвійнажертвиХерсон
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