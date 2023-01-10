Росіяни 46 разів ударили по Херсонщині: 2 загиблих
Вівторок, 10 січня 2023, 08:35
Двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 9 січня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".
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Деталі: Голова ОВА уточнив, що загарбники били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Зокрема, Херсон росіяни обстріляли 14 разів. Окупанти гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
Передісторія:
- 9 січня повідомлялося, що одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону.
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