Россияне 46 раз ударили по Херсонщине: 2 погибших

Фото иллюстративное. Последствия российских ударов по Херсонщине. Скриншот из видео ОВА

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 9 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

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Детали: Глава ОВА уточнил, что захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В частности, Херсон россияне обстреляли 14 раз. Оккупанты били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

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