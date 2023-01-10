Россияне 46 раз ударили по Херсонщине: 2 погибших
Вторник, 10 января 2023, 09:35
Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 9 января.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".
Детали: Глава ОВА уточнил, что захватчики били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
В частности, Херсон россияне обстреляли 14 раз. Оккупанты били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.
Предыстория:
- 9 января сообщалось, что один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по Херсону.
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