Міноборони РФ лякає новою зброєю у 2023 році
Вівторок, 10 січня 2023, 09:43
Міністерство оборони Росії через пропагандистські ЗМІ поширює інформацію про те, що 2023 року у Збройних силах РФ нібито з'явиться нова військова техніка і ракети.
Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони
Деталі: Стверджується, що в поточному році на озброєння російської армії надійдуть 4 підводні човни і 12 надводних кораблів.
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Також Міноборони погрожує наростити поставки високоточних гіперзвукових ракетних комплексів "Кинджал" і "Циркон" і продовжити роботу над іншими "перспективними зразками".
Крім того, оборонне відомство хвалиться укріпленням своєї так званої ядерної тріади. Повідомляється, що у 2023 році на озброєння армії РФ надійдуть:
- 22 нові пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами "Ярс", "Авангард" і "Сармат";
- 3 стратегічні ракетоносці Ту-160;
- атомний підводний крейсер проєкту "Борей-А" "Імператор Олександр III".
Чому це важливо: Таке повідомлення з'явилося на тлі масових поставок західного озброєння Україні.
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