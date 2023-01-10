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Міноборони РФ лякає новою зброєю у 2023 році

Євген КізіловВівторок, 10 січня 2023, 10:43
Голова Міноборони рф шойгу і путін, Getty Images

Міністерство оборони Росії через пропагандистські ЗМІ поширює інформацію про те, що 2023 року у Збройних силах РФ нібито з'явиться нова військова техніка і ракети.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони

Деталі: Стверджується, що в поточному році на озброєння російської армії надійдуть 4 підводні човни і 12 надводних кораблів.

Також Міноборони погрожує наростити поставки високоточних гіперзвукових ракетних комплексів "Кинджал" і "Циркон" і продовжити роботу над іншими "перспективними зразками".

Крім того, оборонне відомство хвалиться укріпленням своєї так званої ядерної тріади. Повідомляється, що у 2023 році на озброєння армії РФ надійдуть:

  • 22 нові пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами "Ярс", "Авангард" і "Сармат";
  • 3 стратегічні ракетоносці Ту-160;
  • атомний підводний крейсер проєкту "Борей-А" "Імператор Олександр III".

Чому це важливо: Таке повідомлення з'явилося на тлі масових поставок західного озброєння Україні.

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Теми: Росіязброявійна
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