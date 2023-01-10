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Минобороны РФ пугает новым оружием в 2023 году

Евгений КизиловВторник, 10 января 2023, 10:43
Глава Минобороны рф шойгу и путин, Getty Images

Министерство обороны России через пропагандистские СМИ распространяет информацию о том, что в 2023 году в Вооруженных силах РФ якобы появится новая военная техника и ракеты.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны

Детали: Утверждается, что в текущем году на вооружение российской армии поступят 4 подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Также Минобороны грозится нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон" и продолжить работу над другими "перспективными образцами".

Кроме того, оборонное ведомство хвастается укреплением своей так называемой ядерной триады. Сообщается, что в 2023 году на вооружение армии РФ поступят:

  • 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат";
  • 3 стратегических ракетоносца Ту-160;
  • атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III".

Почему это важно: Такое сообщение появилось на фоне массовых поставок западного вооружения Украине.

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Темы: Росcияоружиевойна
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