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Силы обороны поразили из артиллерии катер оккупантов на Днепре

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 11:19
скриншот с карты Deep State

Силы обороны Таврического направления поразили российский катер на Днепре.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в комментарии УП

Прямая речь: "Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение осуществлено артиллерийскими средствами".

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба от 10 января без деталей говорилось о том, что за прошедшие сутки Силы обороны повредили или потопили военное судно РФ.

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Темы: войнаДнепр
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