Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України – розвідка

Євген КізіловВівторок, 10 січня 2023, 12:19
Getty Images

Нова мобілізація, яку Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк у коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Черняка, РФ планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак Збройні сили України готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.

Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак, за його словами, "є завдання верховного головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Пряма мова: "Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди".

Що передувало: Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових на додачу до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: мобілізаціяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

фото Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

фото СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: можуть запитувати документи

Рада позбавить мандатів 4 депутатів на найближчому засіданні – Арахамія

Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси – ЗМІ

Усі новини...
Сили оборони вразили з артилерії катер окупантів на Дніпрі
"Зайшли в окоп, ліквідували ВОП": ССО показали кадри зухвалої операції під Бахмутом
В Очакові росіяни поцілили у "могильник" мін часів Другої світової – Кім
РосЗМІ: В Ростовській області у полі знайшли уламки ракети
Останні новини
13:02
Україна торік наростила товарний експорт до ЄС на 4,2% – Мінекономіки
12:49
В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації
12:48
фотоЗакликав "рускій мір" у Київ: викрили прислужника монастиря УПЦ МП
12:44
відео Росіянину дали 5,5 років колонії: скаржився на погану підготовку мобілізованих і вдарив офіцера
12:37
Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ – віцепрезидент ЄК
12:25
Військові Білорусі кажуть, що наростили сили ППО разом з росіянами
12:16
Apple почне виробляти власні дисплеї в 2024 році, щоб відійти від Samsung і LG – Bloomberg
12:10
УВАГА10 мільйонів гривень для ПАНів з Криму. Джамала віддає на аукціон своє фортепіано
11:59
фотоНа Донеччині росіяни поцілили в підприємство, будинки і школу, є поранений
11:52
Сили оборони пояснили, коли можливе звільнення Кінбурнської коси
Усі новини...