Нова мобілізація в РФ не зупинить наступ України – розвідка

Нова мобілізація, яку Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк у коментарі "Суспільному"

Деталі: За словами Черняка, РФ планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак Збройні сили України готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.

Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак, за його словами, "є завдання верховного головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Пряма мова: "Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди".

Що передувало: Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія планує мобілізувати у січні-лютому ще 500 тисяч військових на додачу до тих 300 тисяч, які були мобілізовані у жовтні 2022 року.