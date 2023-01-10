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Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины – разведка

Евгений КизиловВторник, 10 января 2023, 11:19
Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины – разведка
Getty Images

Новая мобилизация, которую Россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам Черняка, РФ планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако Вооруженные силы Украины готовы к отражению наступления и одновременно к дальнейшему освобождению украинской земли.

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Он добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов касательно украинского наступления, однако, по его словам, "есть задача верховного главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

Прямая речь: "Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого могут быть сооружения фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения".

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Что предшествовало: Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.

Темы: мобилизацияРосcияУкраинавойна
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