Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины – разведка

Новая мобилизация, которую Россия должна объявить 15 января, не помешает украинским военным проводить наступательные операции.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам Черняка, РФ планирует очередную волну мобилизации и наступление с целью захвата новых территорий Украины, однако Вооруженные силы Украины готовы к отражению наступления и одновременно к дальнейшему освобождению украинской земли.

Он добавил, что нельзя пока раскрывать точных планов касательно украинского наступления, однако, по его словам, "есть задача верховного главнокомандующего и есть планы Вооруженных сил по освобождению территорий Украины".

Прямая речь: "Они понимают, что проигрывают, и доказательством этого могут быть сооружения фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях: в Запорожской области, на юге оккупированной Херсонщины, так и на севере Крыма. То есть они четко понимают, что там им надо будет вести боевые действия, и они уже там строят оборонительные сооружения".

Что предшествовало: Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.