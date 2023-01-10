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Не лише "ядерна тріада": Шойгу хоче запровадити штучний інтелект в армії РФ 

Олена РощінаВівторок, 10 січня 2023, 11:25
Не лише ядерна тріада: Шойгу хоче запровадити штучний інтелект в армії РФ 
Сергій Шойгу, фото ТАСС

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Москва буде "розвивати ядерну тріаду", активно використовувати технології "штучного інтелекту" в армії та модернізувати роботу військових комісаріатів.

Джерело: вступне слово генерала армії РФ Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії

Деталі: Шойгу заявив, що потрібно постійно проводити аналіз і систематизацію досвіду дій російських угруповань в Україні та в Сирії, щоб на його основі складати програми навчання особового складу і плани поставок військової техніки.

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"Практика, отримана нашими військами, має стати базою для вдосконалення бойового навчання", – заявив російський міністр.

Пряма мова: "Ми продовжимо розвивати ядерну тріаду (міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічна авіація та атомні підводні ракетоносці – ред.) і підтримувати її боєготовність, оскільки ядерний щит був і залишається головним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Також підвищуватимемо бойові можливості Повітряно-космічних сил – і в частині роботи винищувачів і бомбардувальників у зоні дії сучасних систем ППО, і в частині вдосконалення безпілотних літальних апаратів".

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Деталі: Шойгу заявив, що в найближчих планах влади РФ – розширення арсеналів сучасних ударних засобів.

Також планується в найкоротші терміни доопрацювати спорядження і тактичну екіпіровку особового складу "до найвищого рівня".

За словами Шойгу, "все, що потрібно бійцю, має бути сучасним, зручним і надійним".

Пряма мова: "Нам необхідно вдосконалювати систему управління і зв'язку. З цією метою будемо активно використовувати технології штучного інтелекту.

Найближчим часом належить модернізувати роботу військових комісаріатів.

Потрібно провести цифровізацію баз даних, налагодити взаємодію з місцевою та регіональною владою, а також промисловістю, оновити систему організації цивільної та територіальної оборони".

Теми: Росіяядерна зброявійна
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