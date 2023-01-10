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Не только "ядерная триада": Шойгу хочет ввести искусственный интеллект в армии РФ 

Елена РощинаВторник, 10 января 2023, 11:25
Не только ядерная триада: Шойгу хочет ввести искусственный интеллект в армии РФ 
Сергей Шойгу, фото ТАСС

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Москва будет "развивать ядерную триаду" и активно использовать технологии "искусственного интеллекта" в армии и модернизировать работу военных комиссариатов.

Источник: вступительное слово генерала армии РФ Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил России

Детали: Шойгу заявил, что нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок в Украине и в Сирии, чтобы на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.

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"Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", – заявил российский министр.

Прямая речь: "Мы продолжим развивать ядерную триаду (межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы – ред.) и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил – и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов".

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Детали: Шойгу заявил, что в ближайших планах властей РФ – расширение арсеналов современных ударных средств.

Также планируется в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава "до самого высокого уровня".

По словам Шойгу, "всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным".

Прямая речь: "Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта.

В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов.

Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны".

Темы: Росcияядерное оружиевойна
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