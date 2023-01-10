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В Очакові росіяни поцілили у "могильник" мін часів Другої світової – Кім

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 13:15
Наслідки удару росіян по Очакову 9 січня. Фото з Telegram голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої

9 січня під час обстрілу Очакова російські окупанти влучили в свого роду "могильник" протикорабельних мін часів Другої світової війни.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Не хотіли про це говорити, але розповім. Поруч там із військовою частиною, яку обстрілювали місяцями, був склад старих-старих мін – протикорабельних – Другої світової війни. Їх  залили бетоном і зробили могильник такий. Росіяни чогось вирішили, що це склад боєприпасів і мужньо стріляли туди довго і нудно. І вчора ракетами дорогезними, нібито "Кинджалами", двома штуками пробили метр бетону, щоб підірвати міни Другої світової".

Деталі: Голова ОВА уточнив, що цих старих боєприпасів було багато, їх "бозна-коли залили бетоном просто на березі, у піску і зробили могильник, щоб воно не вибухнуло, бо було небезпечно". Але жодної цінності для окупантів цей склад-могильник не мав.

Вибух мін часів Другої світової пошкодив велику кількість будівель, зруйнував вікна та дахи понад 200 житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Але люди, на щастя, не постраждали.
 
Кім також повідомив, що 10 січня Миколаївська ОВА вже відправила дві вантажівки листів ОСБ для допомоги постраждалим мешканцям Очакова. Також громаді оперативно передають будівельні матеріали – шифер, плівку, плити тощо.

Передісторія: 

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Теми: Миколаївська областьвійнавибух
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