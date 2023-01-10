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В Очакове россияне попали в "могильник" мин времен Второй мировой – Ким

Ирина БалачукВторник, 10 января 2023, 13:15
Последствия удара россиян по Очакову 9 января. Фото из Telegram главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой

9 января во время обстрела Очакова российские оккупанты попали в своего рода "могильник" противокорабельных мин времен Второй мировой войны.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Не хотели об этом говорить, но расскажу. Рядом там с военной частью, которую обстреливали месяцами, был склад старых-старых мин – противокорабельных – Второй мировой войны. Их залили бетоном и сделали могильник такой. Россияне почему-то решили, что это склад боеприпасов и мужественно стреляли туда долго и нудно. И вчера ракетами дорогущими, якобы "Кинжалами", двумя штуками пробили метр бетона, чтобы взорвать мины Второй мировой".

Детали: Глава ОВА уточнил, что этих старых боеприпасов было много, их "неизвестно когда залили бетоном прямо на берегу, в песке и сделали могильник, чтобы оно не взорвалось, потому что было опасно". Но никакой ценности для оккупантов этот склад-могильник не имел.

Взрыв мин времен Второй мировой повредил большое количество зданий, разрушил окна и крыши более 200 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Но люди, к счастью, не пострадали.

Ким также сообщил, что 10 января Николаевская ОВА уже отправила два грузовика листов ОСБ для помощи пострадавшим жителям Очакова. Также общине оперативно передают строительные материалы – шифер, пленку, плиты и т.д.

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Темы: Николаевская областьвойнавзрыв
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