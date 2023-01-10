Російська армія знову вдарила по Херсону: поранено цивільного

Російські війська вчергове обстріляли Херсон. Наразі відомо про одного пораненого.

Джерело: пресофіс Херсонської обласної військової адміністрації у коментарі "Суспільному", голова ОВА Ярослав Янушевич в етері телемарафону

Деталі: Повідомляється, що пораненого чоловіка доставили до лікарні.

Реклама:

Також відомо про влучання в один з освітніх закладів міста.

За інформацією Янушевича, російська армія вдарила по Дніпровському району. Це сталося о 10:30, трохи пізніше ще раз.

Пряма мова: "Російські війська вдарили по Дніпровському району. Влучили у житловий сектор. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будівлі центру освіти молоді Херсонської міськради. Взагалі, обстрілів дуже багато".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: "Суспільне" також опублікувало фотографії з місця обстрілу.

Що передувало: Ввечері 9 січня російські окупанти також обстріляли житловий квартал Херсона. Снаряд впав просто на перехрестя. Через влучання почалася пожежа в приватному житловому будинку. Одна людина загинула.